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الرئيس السيسي: "إنجاز حقل ظهر تكلف 25 ألف ساعة عمل منى ومن الحكومة"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:20 ص
الرئيس السيسي: "إنجاز حقل ظهر تكلف 25 ألف ساعة عمل منى ومن الحكومة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، قائلا: "من فضلكم.. والدكتور مصطفي بيتكلم بيقول عنوان ولكل عنوان حكاية لينا كلنا يا مصريين.. أنا عاوز اقولكم.. اللى أنت شايفه ده.. 25 ألف ساعة عمل بلا توقف مني ومن الدولة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي: "25 ألف ساعة عبارة عن 7 سنين.. 84 شهر.. 30 يوما.. 10 ساعات في اليوم على الأقل.. اللي حصل بالله.. والله بالله.. والله بالله.. ولا كان يحصل ابدا".
 
 

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