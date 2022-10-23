الرئيس السيسى يهنئ "ميلونى" برئاسة حكومة إيطاليا ويدعوها لحضور قمة المناخ

كتب محمد الجالى

تقدم الرئيس بعد الفتاح السيسى، بالتهنئة إلى جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنياً لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق.

كما أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل مع "ميلوني" لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الايطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات.

ودعا الرئيس السيسى "ميلونى" للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، قائلا: "حيث اثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال القمة المرتقبة".