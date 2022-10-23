اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:08 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ زامبيا بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:43 م
الرئيس السيسى يهنئ زامبيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة زامبيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

زامبيا

يوم الاستقلال

هاكيندي هيشيليما



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