الرئيس السيسى يهنئ زامبيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة زامبيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة زامبيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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