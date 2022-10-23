الرئيس السيسى: "الحوار الوطنى معمول علشان نسمعكوا وتسمعونا"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحوار الوطنى هدفه الاستماع إلى بعضنا البعض قائلا: "الحوار الوطني معمول ليه؟ علشان نسمعكوا وتسمعونا، ممكن نختلف أو خلاف للراى بس ميبقاش اختلاف".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "وزير التجارة والصناعة كان موجود في البرلمان وبعدين بقا موجود معانا في الحكومة، بقوله يا ترى الواقع اللى شوفته هوهو الواقع اللى بشتوفه دلوقتي.

رد أحمد سمير وزير التجارة، قائلا: ": الواقع مختلف لأن العمل التنفيذي كان مختلف.. كنت شايف الصورة والعاملين يكلموا بعض من وجهة نظر الشارع، بس لما دخلت دولاب العمل التنفيذي العمل مختلف".

وتابع الرئيس: أنا مستعد الكل يبقا جنبي ويخش يشتغل معانا وربنا يوفقه لأجل خاطر بلدنا"، متابعا: "الكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب وهذا الإصلاح يجب أن يشمل الجهاز الإداري، معلقا: "لما اعمل الإصلاح هعمل بمؤسسات الدولة لما اعمل إصلاح في التعليم إزاى؟.. بالمدرسين الموجودين .. هقدر أعمل غير كده ؟ ولما أعمل إصلاح في الدولة هعتمد على مؤسساتها ويا ترى المؤسسات دي بكل أدب وتواضع كانت قادرة على تلبية الطموحات .. النهارده لما يكون التعليم تراجع 35 سنة وجودة التعليم اللى بتخرج اللى بيشتغلوا.. سألت وزير الاتصالات على الناس اللى بتتشغل وتكسب كويس عددهم كام عندنا؟ في دولة فيها 60 مليونا.. فيه 500 ألف.. دكتور خالد عبدالغفار زعل وقال التعليم بخير".