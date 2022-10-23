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الرئيس السيسى: أخطر شيء قياس الرضا الشعبى بما يتحصل عليه المواطن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:58 م
الرئيس السيسى: أخطر شيء قياس الرضا الشعبى بما يتحصل عليه المواطن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم عليه وأن يلبي مطالبه مباشرة، حتى لو كان هذا علي حساب مستقبل الوطن وحاضره".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم وأصبح تداخل الازمات وتشابكا يمثل حالة من الإحباط وليس في الإمكان أفضل ما كان، مضيفا: "كان الموضوع في معالجة المشاكل اللى إحنا فيها المستشارين يبلورا حلول .."لا يا أفندم".. ده كان مسار بديل لأزمة الجهاز الإداري.. لما بنتكلم الشباك الواحد طيب ما إحنا كذا مسؤول قال الشباك الواحد هيحل المسألة.. ما تحلتش ليه؟ بنضحك على الناس؟ ولا الناس اللى معانا مش مساعدانا؟.. عاوزين تحلوا المسالة ولا؟.
 
وأكد الرئيس السيسي: "مش بقول كلام إن إزاى تحل المسالة؟.. ده مسار والدول كلها اللى زى حالتنا كده.. التشخيص ده هتشوفوا في دول كثيرة.. اللى هيختلف المسار والقيادة وحل الأزمة.
 
قال الرئيس السيسي، إن الدولة لم تستطع بناء سياق فكرى إصلاح للحالة".. نمشيها بقا أكل وشرب وسكن".
 

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