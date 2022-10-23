الحوار الوطنى بشمال سيناء يفتح ملف الإصلاح السياسى والاقتصادى وعرض إنجازات الدولة

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت مساء اليوم جلسات الحوار الوطنى التى عقدتها امانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء، جلسة نقاشية حول ملف الإصلاح السياسى والحريات وأدارها الإعلامي عادل رستم، بمشاركات عدد من المتخصصين من أساتذة جامعة العريش.

عقدت الجلسات بقصر ثقافة العريش جمع من أهالى محافظة شمال سيناء من كافة الشرائح المجتمعية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وشيوخ عائلات.

وفى كلمته قال الدكتور عزت مرزوق الأستاذ بجامعة العريش، ان ورقة العمل المقدمة من حزب حماة الوطن، حول ملف الإصلاح السياسي والحريات، توضح ان كل المجتمع يساهم فى صنع القرار، وانه الان بدأت مناقشة القضايا الخاصة برعاية السجناء وفى مجال حرية التعبير الحق فى تناول البيانات الرسمية ومراجعة قوانين ترسخ حرية التعبير ومطلوب تشريع لقانون حماية الشهود، والإسراع بقانون المحليات، وفتح المجال للمعارضة بصورة واضحة للحوار، وتوسيع قاعدة الاستثمار فى الإعلام وعرض الانجازات التى تتم على أرض الوطن.

وقال سعيد العيسوى من رموز العريش، انه مهم الوعى من كل القيادات الحزبية بأهمية وعمق القضايا المطروحة والإلمام بها.

وأشار المستشار مصطفى جمال الدين ممثل نقابة المحامين بشمال سيناء، أن الحوار هو تنافس فى حب مصر وأنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت منظومة العدالة احدث تطور وتنظيم، بما يكفل عدالة وتطهير من كل جذور الإرهاب.

وقال الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب بجامعة العريش، ومن أصحاب الهمم، انه بأسم كل ذوى الهمم يثمن اصدار قوانين تحمي أصحاب الهمم التى كانت مهمشة وأصبحت مهمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تضمنت جلسات الحوار عرض لملف الإصلاح الإجتماعي، والتوصية بحرص التنسيق بين المؤسسات الدينية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، وصناعة خطاب دينى مقنع، وتدشين خط ساخن من الجهات المختصة لمساعدة اسر الشباب الملحد.

وتابع الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، ان مصر كل بتحقق مستواها التنافسي فى مجال التنمية المستدامة لافتا الإنضمام 14 علماء مصر من أفضل علماء العالم فى مجال الطاقة وأن مصر تفتخر أنها قدمت رؤيتها للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030.

وقدم نموذجا من مشروعات رائدة من نوعها فى شمال سيناء وهى مشروع إزالة وبناء من جديد لعمارات حى المساعيد، وبناء تجمعات تنموية جديدة وبناء مدينة رفح الجديدة، كما استعرض جوانب من الإنجازات على أرض شمال سيناء موجها لأهمية ان يعلن عنها بشكل مناسب، وتحقيق طموح إنشاء مدينة تراثية ومشروعات إنتاج حيوانى وداجنى واستثمار كل مقومات المحافظة.

وقدم دكتور محمد عاصم الأستاذ بجامعة العريش، ورقة رؤية حزب حماة الوطن حول الإصلاح الاقتصادى، لافتا لأهمية دعم وتطوير سوق المال والبورصة المصرية لوضعها فى اطار الخريطة الاستثمارية لمصر، وتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى البورصة، والتنسيق بين مؤسسات سوق المال والمؤسسات الاقتصادية وصناع السياسات.

وتابع أنه مهم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوطين الصناعات الثقيلة، وجذب المصانع الدولية، وزيادة المدارس والمعاهد الخاصة بالتعليم الفنى.