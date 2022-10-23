الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن امتحان الطلبة المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 166 لسنة 2022، بشأن امتحانات (أبنائنا في الخارج).

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015، ويتضمن القرار بأن: تعقد امتحانات (أبنائنا في الخارج) إلكترونيًا، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن القرار أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.