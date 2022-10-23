التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 6 لسنة 2023 / 2022 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد) والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر 2022، وأن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء المقبل حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين علىُ البطاقات التموينية وايضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.