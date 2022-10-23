اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تنتهى من تدريب الباحثين ضمن مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى بمجال الإعاقة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:38 ص
"التضامن" تنتهى من تدريب الباحثين ضمن مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى بمجال الإعاقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأهيل والإعاقة، أن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة، يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة فى تعبئة الموارد والتمكين الاقتصادي والتوسع فى برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوى الإعاقة، والدفع بآليات دمجهم فى كافة مناحى الحياة، وفى المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هى الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.

ويأتى هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدنى القدرة على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر، كما تم رصدها فى الدستور المصرى "2014" فى المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 والتى تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلى للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.


التضامن

تدريب الباحثين الميدانيين

منظمات المجتمع المدني في مجال الإعاقة

حقوق ذوى الاعاقة



الموضوعات المتعلقة

توفير خدمات عاجلة لقرى شمال سيناء بتوجيهات التضامن الاجتماعى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:07 م

وزيرة التضامن الاجتماعى تدشن برنامج المتطوعين بمؤتمر المناخ COP27 من مكتبة الإسكندرية

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:10 م

التضامن الاجتماعى: منتدى جامعة الأزهر حول التغيرات المناخية يتلاقى مع رؤية الدولة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:34 م

مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لكبار السن

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:16 م

"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة الخبراء والمراقبين

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:48 م

انطلاق وتقديم أنشطة متميزة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:28 م

فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعى يوفر أوجه الرعاية لسيدة بلا مأوى بأسوان

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:01 م

9 توصيات لـ"الشيوخ" فى مجال التضامن الاجتماعى.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:00 ص

انطلاق فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:57 م

حياة كريمة فى قنا.. 24 ساعة عمل فى مشروعات جديدة فى مركز أبو تشت بدون توقف.. وإنشاء مجمع خدمات زراعية ووحدة بيطرية تخدم 140 ألف نسمة بقرية أبوشوشة.. ووحدة تضامن اجتماعى بقرية الرواتب تخدم 22 ألف نسمة.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:29 ص

رئيس جهاز "بدر" يفتتح المقر الأول لإدارة التضامن الاجتماعى بالحى الخامس بالمدينة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة