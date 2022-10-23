اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع مهندس داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:14 م
التحريات تكشف ملابسات مصرع مهندس داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى مهندس مصرعه نتيجة سقوطه من علو خلال عمله بمصنع،  في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من علو، داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر. 
 
بإجراء التحريات تبين أن مهندس خلال أداء عمله بالمصنع، اختل توازنه وسقط من علو، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع مهندس

مدينة أكتوبر

امن الجيزة

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