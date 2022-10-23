الاستماع لأقوال عدد من العاملين بمطعم اندلع به حريق وإصابة 3 أشخاص في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من العاملين في مطعم اشتعل به حريق في الدقي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص اليوم الأحد، وأكدوا عدم اشتباههم في اندلاع الحريق جنائيا، وذكروا أن تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز أسفر عن نشوب الحريق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمطعم لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم في الدقي، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى المكان وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مطعم للمأكولات اليمنية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحاصر رجال الدفاع المدني الادخنة وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.