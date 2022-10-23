الأمين العام لـ"التعاون الخليجى" يؤكد ضرورة استمرار بذل الجهود لإيجاد حل سياسى باليمن

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع مبعوث السويد إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، حيث ناقشا تصعيد الحوثيين عقب انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت جماعة الحوثى تمديدها، بالإضافة إلى تعديها على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية.

وتم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، وأهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.