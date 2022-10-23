اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمين العام لـ"التعاون الخليجى" يؤكد ضرورة استمرار بذل الجهود لإيجاد حل سياسى باليمن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:21 م
الأمين العام لـ"التعاون الخليجى" يؤكد ضرورة استمرار بذل الجهود لإيجاد حل سياسى باليمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف فلاح مبارك الحجرف
أ.ش.أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ضرورة استمرار بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود شعبه نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع مبعوث السويد إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، حيث ناقشا تصعيد الحوثيين عقب انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت جماعة الحوثى تمديدها، بالإضافة إلى تعديها على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية.

وتم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، وأهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.

 


مجلس التعاون الخليجي

اليمن

الرياض

الحوثيين



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