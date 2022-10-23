الأمين العام لحزب حماة وطن بالإسكندرية: إرادة سياسية حقيقة لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد مجاهد، الأمين العام لمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن الحوار عدة جلسات حوارية حول الحقوق السياسية وسن الترشح لمجلس النواب وتمثيل المرأة وقانون الجمعيات الأهلية وضوابط التمويل، والتمثيل النيابى للأحزاب السياسية وغيرها.

وفى كلمته بافتتاح الحوار الوطنى، قال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، أن المؤتمر يناقش مطالب المواطنين فى إطار حرص الحزب على الاستماع لكافة فئات المجتمع، وحل مشكلاتهم.

وأضاف أن الحوار الوطنى قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، والذى يضم جميع فئات المجتمع، لاختيار مسار سياسى جديد، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الشباب فى الحوار الوطنى تماشيًا مع خطة الدولة فى إشراكهم فى جميع الفاعليات ليتمكنوا من قيادة سفينة الوطن.

وبدوره، قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن المؤتمر فرصة للنقاش والتحاور وصولًا إلى رؤية شاملة متكاملة ومقترحات قابلة للتنفيذ، حول الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يعتبر الحدث الأهم والأكبر على الساحة السياسية المصرية فى السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن يشارك بشكل فعال فى المحاور الثلاث لجلسات الحوار الوطنى، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وذلك بالتعاون مع كافة القوى السياسية بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات المواطنين وتؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع.

ووجه "مجاهد" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وسع نشاط لجنة العفو الرئاسى، ليتم الإفراج عن أكثر من ألف من المحبوسين احتياطيًا، ومازال عمل اللجنة مستمر حتى الآن للإفراج عن دفعات جديدة، فضلًا عن إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم فى المجتمع من خلال إعادتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم ما يؤكد على وجود إرادة سياسية حقيقة لإنهاء هذا الملف.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى لم يغفل مناقشة القضايا المجتمعية وعلى رأسها "التعليم والبحث العلمى، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعى، الثقافة والهوية الوطنية، الشباب"، لإعداد رؤية موحدة من جميع أطراف المجتمع تمثل معالم وخارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى يعبر عن كامل الطيف السياسى فى مصر، منوهًا أن تجمع هذه الشخصيات متعددة الأيدولوجيات والأفكار والانتماءات السياسية على مائدة واحدة للحوار الوطنى هو فى حد ذاته تغيير لم تشهده مصر من قبل.

ودعا "مجاهد" إلى الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطنى وخروجها فى صورة تشريعات وقوانين تسهم فى إحداث تغيير فى الجبهة الداخلية على كافة المستويات فى ضوء المتغيرات والتحديات التى فرضتها الأوضاع العالمية.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، استمرار العمل فى تلقى الآراء والمقترحات حول محاور الحوار الوطنى الثلاثة، لرفعها إلى الأمانة المركزية فى القاهرة، من أجل صياغة رؤية ومقترحات محددة لحزب حماة الوطن تعبر عن كافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشار أحمد هلال، الأمين العام المساعد لشئون التخطيط الاستراتيجى بحزب حماة الوطن فى الإسكندرية، إلى تنوع الأحزاب فى مصر إذ يبلغ عددها 112 حزبًا ما بين أيدلوجية يمينية ويسارية ووسطية ودينية.

وقال "هلال" إن هناك أحزابا لا توجد لها أيدلوجية واضحة، قائلا:" لكى ينضم المواطن للحزب السياسى يجب أن يكون لديه تأثير.. فى السويد على سبيل المثال لا يمكن الترشح بدون الانضمام لحزب".

وطالب اللواء إبراهيم مبارك، أمين أمانة المحليات فى حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بإصلاح المنظومة التشريعية للمجالس المحلية وتطبيق نظام اللامركزية فى جميع المحافظات.

فيما أشارت هبة القرش، أمين أمانة التدريب والتثقيف فى حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إلى أن المادة 180 من الدستور لن تعوق إنشاء مجالس محلية إلا إذا نظمها القانون.

وبدوره، اعتبر الدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، ملف حقوق الإنسان من أخطر الموضوعات التى يتم الحديث عنها فى مصر، مشيرًا إلى تضخيم البعض للسلبيات الموجودة فى هذا الملف بنقل موضوعات غير متكاملة وبيانات غير دقيقة.

وأوضح زكريا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن مصر دولة قانون، مضيفًا أن حقوق الإنسان حق لكنها مسؤولية، أن حرية الرأى والتعبير كفلها الدستور ولكن لا يمكن تهديد استقرار الوطن ونشر الشائعات تحت مسمى حقوق الإنسان.