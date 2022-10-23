الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للنمور الثلجية وتدعو للتحرك لمنع انقراضها

كتبت ريهام عبد الله

أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمى للنمور الثلجية، اليوم الأحد، وطالبت بإنهاء الصيد غير المشروع الذى تسبب فى تقلص أعداد النمور بشدة، وقالت فى تغريده عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، قبل قليل: "لم يتبق سوى 4000-7500 نمر ثلجى فى العالم، فى يوم الأحد يوم النمور الثلجية العالمي، ساعد فى نشر الكلمة حول الحاجة إلى إنهاء الصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع لحماية هذه القطط المهددة بالانقراض".

ونمر الثلج، غالبًا ما يشير إليه السكان المحليون الذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع الفهود على أنهم "أشباح الجبال" لأنهم نادرًا ما يُشاهدون.



النمور الثلجية

نمر الثلج، وهو أحد أكثر القطط المهددة بالانقراض فى العالم، يوجد فى الجبال الصخرية والقاحلة فى وسط وجنوب آسيا، وهو مدرج فى القائمة الحمراء للاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض، و يقدر الاتحاد أنه لم يتبق سوى 4000-7500 نمر فى البرية.

تعتبر النمر مخلوقًا أسطوريًا، ظهرت فى الفلكلور الهندى والنيبالى والتبتي، ولكنها استخدمت أيضًا كمؤشر على صحة البيئات المرتفعة: إذا ازدهرت نمور الثلج، فستزدهر أيضًا أنواع أخرى لا حصر لها.

وبسبب الطلب على فرائهم، والضغوط المتزايدة على موائلهم من توسيع الصناعات والرعاة وتغير المناخ، يتوقع الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة أنه من المتوقع أن تختفى نسبة 10 فى المائة أخرى بحلول عام 2040.