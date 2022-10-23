اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.. غدًا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:29 م
افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.. غدًا جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية غدًا الاثنين وعلى مدار يومين مؤتمره الدولي الرابع APITEL 2022 فى نسخة خاصة بإطلاق حاضنة أعمال Pilot، تحت عنوان "تكنولوجيات واتجاهات جديدة في التعليم العالي: الاستدامة وريادة الأعمال" وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
كما يعقد على هامش المؤتمر مسابقة تخص الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم، ندعوكم للمشاركة غداً حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية فى التاسعة والنصف صباحًا. 
 
 
 

الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة