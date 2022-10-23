استعدادات شباب كفر الشيخ لانطلاق نموذج محاكاة مجلس الشيوخ "إلكترونيًا"

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الاجتماع التحضيرى لإجراء انتخابات نموذج محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ، بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى وشريف السواق مسؤول الربط بالمديرية، وأعضاء اللجان الانتخابية، بالإدارات الفرعية، لتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء العملية الانتخابية التى ستجرى يومى 25 و26 أكتوبر الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على ضرورة التزام القائمين على العملية الانتخابية داخل مراكز الشباب بالشفافية والحياد التام مع كل الشباب وان جميع العاملين بالشباب والرياضة يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومراعاة الدقة فى مراجعة صحة عضوية جميع الناخبين بمركز الشباب يراجعها مسئول الهيئات وإثبات الشخصية "الرقم القومي"، موضحاً أن لكل مرشح مندوب واحد يحمل تصريح مختوم من المديرية له الحق فى التواجد داخل قاعة الانتخاب لمدة دقيقة واحدة وبالتبادل مع وكلاء المرشحين الآخرين ويمكنه الدخول مرات أخرى لنفس المدة، كما يحق للمرشح أن يكون له وكيل يزيد عن حقوق المندوب فى إمكانية تسجيل أى واقعة فى المحضر إذا أراد.

وأضاف محروس، أن جميع مراكز الشباب يتوفر بها جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ويتم غدا الاثنين عمل بث تجريبى من جميع مراكز الشباب عبر برنامج زووم مع مسئول الربط الإلكترونى الرئيسى، بالمديرية للتأكد من كافة الإجراءات بالمقرات الانتخابية وسلاسة وسهولة التعامل مع الموقع وخل أى عوائق قبل استقبال المرشحين صباح الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة حتى الخامسة مساءً ويلتزم المركز باستمرار التصويت مع آخر ناخب داخل أسوار المركز كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تبدأ من الآن تستمر حتى الخامسة مساء قبل وأثناء الانتخابات.

أوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية أنه تم توجيه التعليمات لكافة مديرى الإدارات الفرعية بتذليل أى عقبات أمام مسئولى الربط الإلكترونى ومشرفى البرلمان بالمقرات الانتخابية والالتزام بالحياد التام، وأن جميع خطوط التواصل مفتوحة أمام كافة المشرفين من الآن حتى نهاية الانتخابات.

وتشهد العملية الانتخابية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تقسيم المحافظات إلى مرحلتين: "المرحلة الأولى وتضم 14 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر)، وتجرى عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 10 و11 أكتوبر الجارى.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة هى (كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط) وتجرى عملية التصويت الإلكترونى فى المرحلة الثانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر.



استعدادات شباب كفر الشيخ لإنطلاق نموذج محاكاة مجلس الشيوخ إلكترونيًا



جانب من الحضور لاعمال الانتخابات



وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال اعمال التحضير