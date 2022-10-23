وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة الرأي البريطانية المختصة في أبحاث السوق والرؤى- وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 45% من المستطلعين قالوا إن يرغبون في تولي سوناك رئاسة الوزراء البريطانية فيما قال 27% اخرين إنهم يفضلون عودة جونسون مرة أخرى.



وأضاف أن هناك نحو 28% اخرين من المستطلعين قالوا إنهم غير متأكدين من تحديد من يصلح لتولي مهام رئاسة الوزراء البريطانية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة عالميا.



وبالتزامن مع الانقسام غير مسبوق في حزب المحافظين البريطاني، الذي يتأهب غدا للتصويت لزعيم جديد ورئيس للوزراء بديل عن ليز تراس التي أعلنت قبل أيام استقالتها من رئاسة الحكومة، أكد وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الأحد، أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء.

وكان قد كتب سوناك عبر موقع تواصل الاجتماعي تويتر، إن "بريطانيا دولة عظيمة لكنها تواجه أزمة اقتصادية عميقة، لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل".



يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جونسون الذي لم يعلن بعد ترشحه رسميا، يخضع حاليا لتحقيق تجريه لجنة الامتيازات بالبرلمان لتحديد ما إذا كان كذب على مجلس العموم بشأن الحفلات التي استضافها مقره في داونينج ستريت في خضم جائحة كوفيد-19.