اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استاد الخارجة يستضيف موسوعة جينيس لتسجيل رقم أطول سلسلة تمور فى العالم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص
استاد الخارجة يستضيف موسوعة جينيس لتسجيل رقم أطول سلسلة تمور فى العالم تمور - أرشيفية
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن استضافة ستاد الخارجة الرياضى لفعالية تسجيل رقم قياسي لأطول سلسلة تمور فى العالم غدا الأحد بحضور مسئولى موسوعة جينيس من بريطانيا وبمشاركة عدد من كوادر المديرية ومنتجة التمور بالمحافظة.
 
وكانت محافظة الوادي الجديد نظمت بروفة لسلسلة التمور على هامش الاحتفال بعيد المحافظة القومى حيث تصمنت السلسلة 32 ألف تمرة بلح وبطول كيلو ونصف كيلو متر، وجرى تنفيذها علي هامش الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية والذي نظمته المحافظة  بمشاركة محلية وعربية.
 
وكان الدكتور أحمد حنفى صاحب فكرة أول سلسلة التمور منذ 6 سنوات ،  والذي نفذها فى إطار الترويج لمنتجات التمور محليا وعالميا ، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، حيث تم عرض أكثر من 2500 صندوق زنة 25 كيلو ، كعرض تجريبى لأطول سلسلة لعرض التمور فى العالم ، تمهيدا لدخولها موسوعة جينيس بطول 25 ألف متر .

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