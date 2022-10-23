اختتام جلسات الحوار الوطنى بشمال سيناء بمناقشة قضايا ذوى الهمم ومطالب الشباب

اختتمت مساء اليوم بقصر ثقافة العريش أولى جلسات الحوار الوطنى التى عقدتها أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء، بحضور جمع من أهالى محافظة شمال سيناء من كافة الشرائح المجتمعية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وشيوخ عائلات.

وفى ختام الجلسة الحوارية التى أدارها الإعلامى عادل رستم، استمع الحضور لآراء عدد من المواطنين.

قالت حنان محمد من ذوى الهمم، إنها كواحدة من المكفوفين تطالب بطرق خاصة للمكفوفين وأماكن انتظار على الشوارع وتخصيص ممرات خاصة لهم، وشقق خاصة فى الدور الأرضى تخصص لهم بكافة المساكن الجارى تنفيذها.

وتساءل عمر الطويل من شباب شمال سيناء، عن الجهة المسئولة عن الغلاء والتضخم حتى لا يقع المواطن فى حيرة.

وأشار الدكتور نور الدين أحمد رئيس قسم الرمد بمستشفى العريش العام، أن المواطن السيناوى بحاجة لطرح ما يهمه من خلال الحوار الوطنى ووجهت رشا الشوربجى معلمة بالتربية والتعليم نداء لتدشين وزارة لرجال الاعمال.

وقال الشيخ عبد الحسيب عبدالخالق من علماء الأزهر، إنه يتمنى انتقال الحوار الوطنى لداخل البيوت والمؤسسات التعليمية، لمناقشة قضايا أسرية مهمة.