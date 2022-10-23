إقبال كبير للمواطنين على عيادات التأمين الصحى المسائية بالغربية

شهدت عيادات التأمين الصحى المسائية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، التى بدأت أمس من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء.

كان الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية قد أعلن فى بيان له، عن تشغيل عيادات مسائية من الساعة 4م حتى 8م بعيادات على بن أبى طالب وخالد بن الوليد، وصحة تانى بطنطا كمرحلة أولى، ومن المقرر تعميم التجربة تباعا فى عيادات بن سينا بالمحلة وسمنود الشاملة.

وأشار إلى أن محاور الخطة تشمل التوسع فى إدخال عيادات واستحداث خدمات والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية المقدمة لجمهور المواطنين، مضيفا: يهدف العمل بالعيادات المسائية القضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات، وتقديم خدمات للمواطنين بعد انتهاء فترات العمل تيسيرا عليهم، مبينا أن الفترات المسائية تشمل تخصصات الباطنة والقلب والمسالك والرمد وخدمة الممارس بعيادة على بن أبى طالب، بالإضافة إلى تخصصات الأطفال، أمراض الدم، الغدد الصماء، التغذية العلاجية بعيادة صحة مدرسية تانى. وتخصصات القلب والصدر والممارس والعظام والباطنة بعيادة خالد بن الوليد كمرحلة أولية.

وأوضح أن الفرع يتبنى خطط لتطوير العمل بالعيادات الخارجية وتشغيل عيادات مسائية وفقا لرؤية متطورة تستهدف إدخال الحجز الإلكترونى فى جميع العيادات التابعة للفرع من خلال الحجز التليفونى.