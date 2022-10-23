إصابة 7 تلاميذ صدمتهم سيارة ملاكى بالشارع أثناء خروجهم من المدرسة

أصيب قبل قليل 7 تلاميذ بإصابات بالغة عقب قيام سيارة ملاكى بدهسهم فى الشارع أثناء خروجهم من المدرسة، تم نقل جميع التلاميذ إلى مستشفى سوهاج التعليمى وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة، وانتقل قيادات مديرية التربية والتعليم إلى مكان الحادث وجار متابعة حالة إصابات التلاميذ.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام سائق سيارة ملاكى بدهس عدد من تلاميذ بمدرسة فترة مسائية لوجود أعمال صيانة بمدرستهم الأصلية، ما نتج عنه إصابات بالغة بالتلاميذ.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية قيام السائق أحمد. م قيادة السيارة الملاكى رقم ه ف ط 9275 فضى اللون بشارع سيالة أولاد نصير قام بدهس 7 تلاميذ أثناء خروجهم من المدرسة، وتبين أنهم فرحة أحمد ممدوح9 سنوات، ومريم محمد عمر 11سنة، ومحمد محمود أحمد 12 سنه، وسلمى مصطفى محمد 7سنوات، وعبد العزيز محمود محمد 12 سنة، ويوسف محمود حمدى 11سنة، أحمد عبد الرحيم محمد.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمى وجميعهم على قيد الحياة وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح وتصرح لتلميذين منهم بالخروج وباقى 6 داخل المستشفى تحت الرعاية العاجلة.

جار تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة قائدها وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.