إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "إهناسيا بني سويف" بدائرة مركز إهناسيا، إثر إنقلاب أتوبيس بنهر الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور احمد صادق، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بـ5 سيارات إنتقلت لموقع الحادث فور ورود البلاغ، ونقلت 6 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى اهناسيا عبد الحميد محمود رشوان، 67 عامًا، مصاب بكدمات وسحاجات، وناصر عبد العزيز عبداللطيف، 53 عامًا، سباك، مصاب بإشتباه كسر فى العمود الفقري، وطارق فضلي عبد الحليم، 50 عامًا، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وإحسان أيمن شكري، 19 عامًا، مصابة بفقدان للوعي، يقيمون قرية ننا مركز إهناسيا، ومحمد حسين محمد، 53 عامًا، سائق توكتوك، مصاب بإشتباه كسر بالساق الأيسر، ونجله "حازم" 13 عامًا، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، يقيمان الزراعيين، بمدينة بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهور العيان من الركاب والمارة، إن الأتوبيس قادم من قرية ننا بمركز إهناسيا، متجهًا إلى المنطقة الصناعية ببياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يستقله مجموعة من عمال وموظفي مصنع ملابس، وفوجئ قائد الأتوبيس بتوكتوك فى الإتجاه المقابل حاول تفاديه فأختلت عجلة القيادة في يده ما أدى لتصادمهما وإنقلاب الأتوبيس على جانب الطريق.