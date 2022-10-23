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إصابة مديرة "CDC" بكورونا بعد شهر من حصولها على جرعة اللقاح المعززة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:22 ص
إصابة مديرة "CDC" بكورونا بعد شهر من حصولها على جرعة اللقاح المعززة روشيل والينسكى
كتبت ريهام عبد الله

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أصيبت روشيل والينسكى، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد شهر واحد من احتفالها علنًا بالحصول على جرعة معززة.
 
الدكتورة روشيل والينسكي، التي كانت نتيجة اختبارها إيجابية ليلة الجمعة، "تعاني من أعراض خفيفة"، وفقًا، والذى قال "إنها في عزلة في المنزل وستشارك في اجتماعاتها المخطط لها افتراضيًا"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست. 
 
وشيل والينسكى
وشيل والينسكى
في 22 سبتمبر الماضى، قامت والينسكي بتغريد صورة لنفسها وهي تحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا، إلى جانب رسالة تحث الآخرين على أخذ الجرعة المعززة مثلها. 
 
ومن جهة أخرى تشير البيانات المختبرية إلى أن هذه اللقاحات المحدثة توفر حماية متزايدة ضد المتغيرات المتداولة حاليًا"، وكشفت الصحيفة أن شركة Pfizer صاغت النسخة "المعدلة" من اللقاحات لاستهداف متغير اوميكرون السائد بشكل أفضل.

كورونا كوفيد 19

مركز السيطرة على الأمراض

روشيل والينسكي

CDC

لقاح كورونا



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