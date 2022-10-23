إصابة شخصين في حريق ورشة دهان موبيليا بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية فى إخماد حريق نشب بأحد العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التعامل مع كافة أنواع البلاغات لاسيما التى تتعلق بالكوارث التى ينتج عنها خسائر بشرية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين.. على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوية "أسقف خشبية" والشقة محل الحريق تستخدم كورشة دهان موبيليا "غير مرخصة" وقد إحترقت بالكامل، وإمتداد النيران لشقتين بالطابق الثالث علوى إحداهما مأهولة بالسكان.. مما أدى لإحتراق أجزاء منها.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطنى شقة الطابق الثالث علوى (شخصين) بحالة إختناق.. وتم تقديم الرعاية الطبية لهما بمكان البلاغ.

وبسؤال مستأجر الشقة "صاحب محل موبيليا" أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائى بلوحة كهرباء الشقة.. تم ضبطه لإدارته منشأة بدون ترخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.