إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم حالتى إصابة حادث سير من وسط سيناء، وأفادت مصادر طبية إنه تم نقل حالتى الإصابة، من موقع حادث انقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها علي طريق "بغداد - الجفجافة" في منطقة الحمة بوسط سيناء.

والمصابان هنا "أحمد. س. ق-22 سنة" من مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، شخصت اصابته كدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، و"باسم-ا. س"22 سنة، من قرية ابوخليفه بالاسماعيليه، بكدمات بالجسم وما بعد الارتجاج، وتم اخطار جهات الاختصاص لمباشرة التحقيقات .