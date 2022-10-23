إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة فى القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أيَّة تعديات وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي انطلقت 13 أغسطس الماضي وتستمر حتى 27 أكتوبر الجارى على ثلاث مراحل.

وشهد مركز ومدينة القصاصين الجديدة، حملة لإزالة التعديات بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات الشرطة وممثلي الإدارة الزراعية، أسفرت عن الإزالة الفورية لـ 10حالات تعدِّي على مساحة 4099م2 عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية الري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشدد المحافظ، على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات وأنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.