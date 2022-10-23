إحلال وتجديد 3 فروع للصرف الصحى بالإبراهمية في وسط الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، إحلال وتجديد 3 فروع للصرف الصحي بالابراهمية، التابع لحى وسط الإسكندرية، وذلك في إطار أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي لتوسيع القدرة الاستيعابية وحل مشكلات التعثر وبتكليفات من عزة سعد رئيس حي وسط، تابعت إدارة الطرق بالحي منذ الساعات الأولي من فجر اليوم، أعمال تغيير 3 فروعات للشبكة بشارع الدكتور مصطفى رمضان مع طريق الجيش بالابراهيمية بحضور مندوبي كافة المرافق.

وحرصت الإدارة علي دعوة مندوبي كافة المرافق ، حرصا على المنشأت الخاصه بهم ، وفقا لمحضر التنسيق الذى تم مسبقا بهذا الشأن بحضور كافه مندوبى المرافق.

ويتم العمل ليلا من الساعة الثانية عشرة والنصف حتي السادسة صباحا، ويتم الحفر علي مرحلتين بالحارتين علي التوالي، حرصًا علي عدم إعاقة الحركة المرورية.