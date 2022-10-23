أون لاين.. الداخلية تضبط أدمن صفحة لبيع أدوية مجهولة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت وزراة الداخلية فى ضبط القائمين على ترويج بعض الأدوية غير المرخصة والإعلان عنها عبر الوسائل الإعلامية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول الأدوية مجهولة المصدر التى تؤثر سلباً على الصحة العامة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلٍ من (أحد الأشخاص، وسيدة "لها معلومات جنائية") بالنصب على المواطنين من خلال الترويج لمنتج دوائى غير مرخص وإيهامهم بقدرتهما على علاج بعض الأمراض مقابل مبلغ مالى ، مُتخذان من إحدى الشقق السكنية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وكذا إنشاء وإدارة قناة وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج لذات المنتج من خلال إعلانات يقوما بتصويرها وبثها دون ترخيص من الجهات المعنية ، كما يقوما بإدارة مخزن لتخزين وتوزيع الأدوية غير المرخصة دون إتخاذ الإشتراطات الصحية معرضين صحة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبتفتيش الأماكن التى يتخذها المتهمان مسرحاً لمزاولة نشاطهما تم ضبط (جهاز حاسب آلى محمل عليه بيانات العملاء والطلبيات وبه آثار ودلائل لمبيعات تقدر بمبلغ مالى بلغ "خمسون مليون جنيه" - مبلغ مالى من متحصلات البيع - عدد 19 هاتف محمول للتواصل مع العملاء وتحصيل المبالغ المالية عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى - هاتف محمول يستخدم فى إدارة صفحات موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" وقناة "اليوتيوب" - عدد 11637 عبوة أقراص وكريم وأظرف لمنتجات دوائية مجهولة المصدر - جهاز "لاب توب" يحتوى على العديد من الإعلانات للمنتجات الدوائية مجهولة المصدر على عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة).

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه التفتيش أقرا بملكيتهما للمضبوطات وإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المواطنين والجهات المختصة الشكر والتقدير لرجال الشرطة وذلك للتصدى لتلك الأدوية الخطرة المنتجة بتلك الطريقة البدائية وتهديدها لصحة المواطنين .