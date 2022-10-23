اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: تدمير 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز كاميكازى بمنطقة ميكولايف

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:56 ص
أوكرانيا: تدمير 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز كاميكازى بمنطقة ميكولايف الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة دمرت 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد-136 كاميكازي" في منطقة "ميكولايف" الجنوبية ليلة أمس.

وذكرت القيادة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - أنه في ليلة 23 أكتوبر، أسقطت قوات ووسائل الدفاع الجوي التابعة للقيادة الجوية الجنوبية 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد-136 كاميكازي، أما قبل ذلك بيومين فقد أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة روسية من طراز سوخوي-25 في منطقة ميكولايف.

في غضون ذلك، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في إقليم "دنيبروبتروفسك" الجنوبي، فالنتين ريزنيشنكو ، إن الجيش الأوكراني أسقط قبل ساعات طائرة بدون طيار للقوات الروسية من طراز كاميكازي في الإقليم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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