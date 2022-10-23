اليوم السابع
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أهالى سوهاج يتابعون المؤتمر الاقتصادى على شاشة العرض بالمسرح الرومانى.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:09 م
أهالى سوهاج يتابعون المؤتمر الاقتصادى على شاشة العرض بالمسرح الرومانى.. صور أهالى سوهاج يتابعون المؤتمر الاقتصادى
سوهاج عمرو خلف

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تابع أهالى سوهاج اليوم فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأشاد أهالى سوهاج بالمؤتمر، مؤكدين أنها خطوة هامة فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق أكبر استفادة من المؤتمر لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

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أهالى سوهاج يتابعون المؤتمر الاقتصادى (3)
 

 

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