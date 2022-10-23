أهالى الوراق خلال متابعة المؤتمر الاقتصادى يهتفون على الهواء: بنحبك يا ريس..فيديو

عبر مئات المواطنين في الجيزة، خصوصا منطقة الورق، عن شكرهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمه لمصر والمصريين من إنجازات غير مسبوقة.

كما عبر أهالي الوراق عن شكرهم للرئيس على الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في كل مكان في مصر.

جاء ذلك خلال تجمع مئات المواطنين لمتابعة الموتمر الاقتصادي مصر 2022، وما شهده من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عكست حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.