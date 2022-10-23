أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء تبدأ إطلاق جلسة الحوار الوطنى بالمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء، مساء اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى، شارك فيها جمع من أهالى محافظة شمال سيناء من كافة الشرائح المجتمعية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وشيوخ عائلات.

ترأس الجلسة النقاشية التى عقدت بقاعة قصر ثقافة العريش، وافتتح الجلسة هيثم رحمى أمين عام الحرب بشمال سيناء، لافتا لأن الحوارالوطنى فتح كثير من الملفات الشائكة.

وأشار إلى أنه بالحوار تعلو مصر مع الشعوب المتطورة، مؤكدا أن مبادرة الرئيس للحوار الوطنى أثلجت صدورنا فى شمال سيناء وعموم مصر.

وقال النائب إبراهيم أبو شعيرة، إن شمال سيناء تشرف بريادتها للحوار الوطنى، وأن تنطلق على أرضها جلسات الحوار الوطنى .

وقال النائب فايز أبوحرب إن الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى كانت غير مسبوقة حتى يشعر المواطن بدوره وهو يناقش قضاياه فى كل النواحى.

وتابع أنه فى هذه المرحلة انتهت الحرب على الإرهاب واليوم مرحلة التعمير وكلنا ثقة فى قيادة الرئيس ونحن نراه يطلق مبادرة حياة كريمة التى حولت وجه مصر، وتابع أن شمال سيناء وماتشهده من تعمير تشعرنا بأن الخير قادم.