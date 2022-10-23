أكبر لوحة جدارية فى العالم ..مارادونا سيحظى بتكريم جديد فى قلب عاصمة الأرجنتين

فاطمة شوقى

سيحظى أسطورة كرة القدم على الإطلاق بتكريم خاص جديد للغاية، فى قلب وسط مدينة بوينس آيرس، والذى سيحطم رقما قياسيا عالميا، حيث أنه أكبر لوحة جدارية في العالم، وفقا لوكالة "تيلام" الأرجنتينية.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون لدييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية، أكبر لوحة جدارية على هذا العالم في مبنى مكون من 14 طابقًا في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس ، بواجهة مسؤول عن فنان أرجنتيني مشهور.

ويعتبر مارتين رون أحد أفضل رسامي الجداريات في العالم ، وهو المسؤول عن العمل الذي يعد بطله الرجل الأكثر تمثيلاً في تاريخ المنتخب الأرجنتيني ، والذي يقع أمام لولا مورا وسان خوان وفيري سيفالوس.

وستعرض اللوحة الجدارية، التي يبلغ عرضها 40 مترًا وطولها 45 مترًا (أي ما يصل إلى 1600 مترًا مربعًا) ، صورة مبدعة لمارادونا الذي سافر حول العالم في وقت لم تكن فيه شبكات التواصل الاجتماعي موجودة بعد.

وأكد صحيفة إنفوباى الأرجنتينية، أن العمل يتقدم بوتيرة جيدة ويأملون أن يكون جاهزًا لما سيكون الذكرى السنوية الجديدة لتاريخ ميلاد دييجو ، في 30 أكتوبر ، وهو اليوم الذي كان سيبلغ فيه 62 عامًا.

وبهذه الطريقة ، سيتم الانتهاء من العمل في وقت قياسي ، حيث سيتم تنفيذه في حوالي 25 يومًا، بالإضافة إلى رون ، هناك فريق من سبعة أشخاص يساعدونه تحت إشرافه ، حيث سيتم استخدام ما بين 800 و 900 لتر من الطلاء.