أخبار مصر.. الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى: استثمرت رصيدى لديكم من أجل البناء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تغطية خاصة لأول أيام المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

استثمرت رصيدى لديكم من أجل البناء.. رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من المحاور الهامة والخاصة بخارطة الطريقة فى الملفات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، ووجه العديد من الرسائل خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى لعام 2022.

الإصلاح مسار دولة وشعب.. الرئيس السيسى: تعاهدنا على العمل معا (إنفوجراف)

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تحديات الدولة المصرية في ملف العشوائيات، قائلا:"اللى قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة.. عملنا 250 ألف وحدة واتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.. هل إحنا ساكتين؟".

رسائل الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادي: الأزمات التى تعانى منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وحلولا جذرية.. من يتحمل المسئولية لا بد أن ينتبه لكل الخطوات قبل الدخول فيها.. حجم أسرة المستشفيات 50% فقط من المطلوب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022، وعلق على كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث علق على كلمة المفكر جمال حمدان، قائلا: "من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا ده سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسألة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".

خطاب المكاشفة للرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى.. الدولة تحملت 477 مليار دولار بسبب الاضطرابات.. بناء 40 مدينة يضيف 10 تريليونات جنيه لرصيد مصر و250 ألف شقة لمحاربة العشوائيات.. والدفاع عن مسار الإصلاح واجب وطني

خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى يمكن وصفه بأنه خطاب المكاشفة خلال إطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، والذى حمل معلومات وبيانات وأرقاما يجب أن نقف أمامها كثيراً، فالحديث عن تحمل الدولة لأكثر من 477 مليار دولار فاتورة للإصلاح الاقتصادى، بجانب تراجع كبير فى أرصدة واحتياطات الدولة، يؤكد أن الحكومة كانت لابد أن تتدخل بعمل مسار إصلاحى يمكن أن ينتشل الاقتصاد من عثرته.

رئيس الوزراء فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: تكلفة "حياة كريمة" تتجاوز 700 مليار جنيه ولا بديل عنها.. و425 مليارا حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات.. مدبولى: نصيب الفرد من الناتج ارتفع من 2700 دولار لـ4000 فى 2021

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته الدولة المصرية عام 1982 والمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل عام 2015، قائلا: "ليه تم اختيار المؤتمرين دول.. كل واحد فيهم كان فى ضخم ظروف استثنائية جدا.. عام 1982 الدولة المصرية كانت خارجة بعد حرب أكتوبر وكانت خارجة من اقتصاد مثقل بمشكلات هائلة وتوجهات اقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادى وأزمات سياسية انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى الرئيس الراحل مبارك حكم البلاد".

النائب طارق الخولى يعلن التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا

أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا .

بالأرقام خسائر الاقتصاد المصرى من الاضطرابات السياسية من 2011 إلى 2013.. 477 مليار دولار خسائر الناتج المحلي.. 20.3 مليار دولار فقدها الاحتياطى النقدي.. وارتفاع البطالة لـ17% و516 مليار جنيه زيادة فى المديونية

تسببت الاضطرابات السياسية خلال الفترة من (2011-2013) إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل، بشهادة كبرى المؤسسات والصناديق الدولية.

سامح شكرى: إطلاق مبادرات مصرية خلال قمة المناخ تتعلق بالأمن الغذائى والزراعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك مبادرات مصرية سيتم إطلاقها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة (من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل )، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا؛ وعدد من المبادرات نأمل أن تحظى بتأييد ودعم وتفاعل ليس فقط من الحكومات، ولكن أيضا دوائر الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني التي لا غنى عنها في إطار التوصل لتضافر جهود كافة الأطراف حكومية وغير حكومية لمواجهة قضايا التغير المناخي.

خلال كلمة مسجلة له أذيعت بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022.. محمد العريان: نعاصر اقتصادا عالميا تحيطه حالة من عدم اليقين.. وكلما زاد عدم استقرار الدول المتقدمة تفاقمت هشاشة الاقتصاد العالمى ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا

خلال الأسابيع الخمسة الماضية شهدت اقتصادات مجموعة السبع انهيارا فوضويا فى العملة وزيادة غير منضبطة فى العائدات وتوبيخ علنى من صندوق النقد الدولى وتحذيرات من وكالات التصنيف وتدخلات طارئة من البنوك المركزية وسياسات حكومية متعددة معاكسة انتهت باستقالة رؤساء وزراء.

النقل تعيد تشغيل وازدواج خط "عدلى منصور / السويس".. فيديو

أعادت وزارة النقل تشغيل وازدواج خط (عدلي منصور / السويس)، وذلك بعد تطويره وتجديد المحطات ليكون إحدى وسائل النقل المطورة التى تخدم مدن شرق القاهرة وصولا لمحافظة السويس.

غدا انخفاض بالحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 20

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

الانتخابات الأمريكية.."الاقتصاد" القلق الرئيسى للأمريكيين قبل موعد التجديد النصفى.. استطلاعات رأى: التضخم والوظائف أولوية الناخبين بمعركة نوفمبر..NBC: رسائل الديموقراطيين عن الوضع الاقتصادى تثير القلق حول فرصهم

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي، يظل الاقتصاد هو الشاغل الرئيسى للناخب عند البحث عن المرشح الذى سيصوت لصالحه، وأكدت العديد من استطلاعات الرأى أن أولويات الناخبين تتركز على الوضع الاقتصادى من ارتفاع أسعار وتضخم ووظائف.

مصطفى كامل: مفيش حاجة بعد كده اسمها "أغانى مهرجانات" تانى

أكد النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات أنه لا يوجد حاجة تاني اسمها مهرجانات، وأي شخص يخالف آداب المهنة مش هايشتغل تاني ولابد من احترام الذوق العام، مفيش عنوان أغنية يتكتب تحتها مهرجانات.

المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيًا مع إيسواتيني ويعود للقاهرة بفرص كبيرة للتأهل

تعادل المنتخب الأولمبي أمام إيسواتيني بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأحد، باستاد سومهلولو الوطني بمدينة مبابان، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.