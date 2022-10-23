أخبار مصر .. الرئيس السيسي: ترسيم الحدود كان له دور كبير في عمل حقل ظهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما جاء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى، عن دور حقل ظهر في دعم الدولة المصرية، قائلا: "ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع قبرص واليونان.. وفى البحر الأحمر في السعودية.. كان له دور كبير في عمل الحقل.. لولا ترسيم الحدود مكنشي فيه شركات تعمل تنقيب.. ترسيم الحدود ده أول حاجة".

رئيس الوزراء: حولنا عجز 6000 ميجاوات كهرباء إلى فائض 13 ألفا خلال 7 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

رئيس الوزراء: مصر دولة شابة و60% من سكانها 40 سنة أو أقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015.. كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى ضخم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل.. وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي.. وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه.. واستعرض الدكتور مدبولى الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982 مؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل".

مدبولى: عبرنا 5 أزمات اقتصادية كفيلة بإسقاط أى دولة.. ووصلنا لنسبة نمو 9% مصر حققت قفزة فى الاستثمارات الأجنبية 40.6% لتسجل 9.1 مليار دولار عام 2019

كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت عام 2014 حوالي 4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3 % عن عام 2013 وواصل حجم الاستثمار ارتفاعه إلى 6.8 مليار دولار عام 2015 بزيادة تقدر بـ 49.2 % عن العام السابق وفي عام 2016 بلغ حجم الاستثمار 8.1 مليار دولار .

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7.4 مليار دولار بتراجع بلغ 8.6 % ، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .

"السوسة وصلت للعصب والمسكن ما بقاش نافع".. فيلم تسجيلي عن الإصلاح الاقتصادى

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، استعرض خلاله بعض الآراء التي تنتقد الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها التعويم ورفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية.

استعرض الفيلم، آراء البعض التى تنتقد الوضع الإصلاح الاقتصادي، ليرد البعض الأخر:" الإصلاح الاقتصادي كان لازم يحصل لأن السوسة وصلت للعصب والمسكن مبقاش نافع".

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، استعرض الفيلم التسجيلي الجهود التى قامت بها الدولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري خلال الثمان سنوات الماضية.

رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى الخروج بخارطة طريق للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي فى خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن كل الحكومات للدول المتقدمة، والمتقدمة اقتصاديا تسارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلده .

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

تقرير: انخفاض معدلات التسرب من التعليم من 5.5% عام 2011 لـ2.6% 2019

كشف تقرير لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم فى مرحلة التعليم الإعدادى، من 5.5% للبنين و4.7% للبنات عام 2010,2011، إلى 2.8% و2.6% للبنات عام 2018,2019.

التعليم: لا صحة لترحيل امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل إلى نوفمبر المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لترحيل امتحان شهر أكتوبر لطلاب المناهج المطورة فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى لشهر نوفمبر القادم، مؤكدة امتحان الطالب فيما درسه في شهر أكتوبر فقط.

إعصار روزلين يجتاح مدينة بويرتو المكسيكية مع رياح سرعتها 215 كم/ساعة.. فيديو

اجتاح إعصار "روزلين" القوي، مدينة "بويرتو فالارتا" المكسيكية المُطلة على المحيط الهادئ بمنطقة خليج بانديراس، كإعصار من الفئة الرابعة، مُسببًا هبوب رياح قصوى بلغت سرعتها 130 ميلا في الساعة (215 كم/ساعة).

مقتل ممرضتين بإطلاق نار فى مستشفى بولاية تكساس الأمريكية

أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن الشرطة والدوائر الطبية بمقتل ممرضتين في حادثة إطلاق نار بمستشفى في دالاس، بولاية تكساس.

وبحسب القناة، فإن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، أصيب أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى مستشفى آخر.

إيقاف طاهر مباراتين بسبب الطرد المباشر أمام الإسماعيلى وتغريم فيريرا

استقرت لجنة المسابقات على تغريم البرتغالى فيريرا مدرب نادي الزمالك 20 ألف جنيه، بسبب تصريحاته عقب لقاء الزمالك وسموحة عن نظام مسابقة الدوري المصري.

كما استقرت اللجنة على توقيع عقوبة الإيقاف مباراتين ضد طاهر محمد طاهر وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده في لقاء الأهلي والإسماعيلي.