آلاف المواطنين يتابعون كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: أنقذت مصر.. فيديو

كتب هانى فتحى

تجمع الآلاف المواطنين في مختلف المحافظات، من بينها سوهاج والفيوم وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والغربية والبحيرة والمنوفية، لمتابعة تفاصيل المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022.

وأشاد المواطنون بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادى، والتي عبر فيها عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديا، مؤكدين أن الرئيس السيسي أنقذ مصر وقدم الكثير من الإنجازات، كما أشاد المواطنون بطبيعة المؤتمر والأسئلة والمقترحات، وحرص الحكومة على الإجابة عن كافة الأسئلة والاهتمام بكافة المقترحات.

وأكد المواطنون على دعمهم المتواصل للرئيس السيسي والقيادة السياسية، قائلين: «معاك يا ريس.. وشكرا على ما تقدمه لمصر»، كما أشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه، ووجهوا رسالة للرئيس السيسي، قالوا فيها: معاك هنطلع خطوة خطوة، بنشكرك علي المصارحة والحوار".

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية، كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة والتي ضربنا بها مثال يحتذى به في العالم كله والتي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، مؤكدين على أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الصحية وشبكة الحماية الاجتماعية.