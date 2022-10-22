92 % يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بسعر الخبز

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز.



نتيجة الاستطلاع