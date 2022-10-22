اليوم السابع
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أكرم القصاص
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92 % يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بسعر الخبز

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:28 ص
92 % يؤيدون تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بسعر الخبز نتيجة الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز.

وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز؟، بينما رفض 8% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد للخبز.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


المخابز السياحية

التلاعب فى الأوزان

الرقابة

استطلاع

سعر الخبز

السعر المحدد للخبز

اليوم السابع بلس



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