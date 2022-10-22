4 أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم.. أبرزهم مرضى السكرى

كتبت ميرفت رشاد

عندما يأكل معظم الناس شرائح اللحم، فإن أجسامهم تكسرها ويستخدم المكونات لأغراضها الخاصة، مثل بناء العضلات وتكوين الدم، ولكن هناك سلبيات فشرائح اللحم غنية بالدهون المشبعة، واستهلاك اللحوم الحمراء بانتظام مرتبط بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم، وفى السطور القادمة سنوضح الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول شرائح اللحم مطلقًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية متعلقة بالأمعاء على الرغم من أن معظم الأطعمة جيدة للاستهلاك باعتدال ، يمكن أن تؤثر شرائح اللحم على الأشخاص الذين لديهم معدة حساسة، ويرجع ذلك إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي تجعل هضم اللحوم الحمراء أكثر صعوبة.

تستغرق الكميات الكبيرة من البروتين والأطعمة الدهنية ، مثل شرائح اللحم واللحوم الحمراء ، وقتًا أطول بكثير لتفريغها من المعدة، فإن أول علامة على وجود هذه المشكلة هي الانتفاخ الشديد وعدم الراحة ، نتيجة للسموم الزائدة التي تتجمع في الجهاز الهضمي.

أي شخص يعاني من حساسية تجاه اللحوم الحمراء الأشخاص الوحيدون الذين يجب أن يتجنبوا تناول شرائح اللحم تمامًا هم أولئك الذين لديهم رد فعل قصير المدى تجاهه ، مثل أولئك الذين يعانون من الحساسية ، تُعرَّف متلازمة ألفا-جال - التي اكتُشفت في السنوات الأخيرة فقط - بأنها حساسية تجاه المنتجات المصنوعة من الثدييات ، وخاصة قطع اللحوم الحمراء ، وفقًا لتقارير Mayo Clinic . على الرغم من أنه من النادر جدًا الإصابة بالحساسية ، إلا أن الحساسية تشبه معظمها ، بمعنى أنها تظهر في غضون دقائق من تناول لقمة شريحة لحم.



تظهر أعراض الحساسية على شكل خلايا، حكة و / أو تقشر الجلد (إكزيما)، سيلان الأنف، صداع، صفير أو ضيق في التنفس، آلام في المعدة، إسهال، غثيان أو قيء، وتورم في أجزاء من الجسم مثل: الشفاه والوجه واللسان والحلق.



الأشخاص المصابون بالسكري معظم اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن تتراكم المزيد من الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار) في الدم وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، الأشخاص المصابون بداء السكري لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب ، لذا فإن تجنب تناول شرائح اللحم يمنع زيادة مخاطرهم.

توصي منظمة American Diabetes Associated بتناول الدهون الكلية للشخص المصاب بالسكري بما لا يتجاوز 20 جرامًا.