"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على تمثال الحارس للملك الذهبي

كتب محمد أسعد

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون.. آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

وصُور هذا التمثال بالحجم الطبيعي واختص بحراسة مقبرة الملك، حيث وُضع عند مدخل حجرة الدفن.

وكان يحمل صولجانًا في يده اليمنى وعصا من ورق البردي في يده اليسرى صُنع التمثال من الخشب المذهب، ولُون الجسد باللون الأسود وهو لون طمي النيل، وذلك تعبيرًا عن الخصوبة.

#١٠٠عامتوتعنخآمون

#آثار_رائعة