اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 08:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على تمثال الحارس للملك الذهبي

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:18 م
"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على تمثال الحارس للملك الذهبي الحارس
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون.. آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
وصُور هذا التمثال بالحجم الطبيعي واختص بحراسة مقبرة الملك، حيث وُضع عند مدخل حجرة الدفن. 
 
وكان يحمل صولجانًا في يده اليمنى وعصا من ورق البردي في يده اليسرى صُنع التمثال من الخشب المذهب، ولُون الجسد باللون الأسود وهو لون طمي النيل، وذلك تعبيرًا عن الخصوبة.
 
#١٠٠عامتوتعنخآمون 
#آثار_رائعة 
 
 

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الملك الذهبي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة