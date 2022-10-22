وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس إدارة السنطة.. صور

وخلال متابعة وكيل الوزارة للفصول، قام باستخدام أحد المواقف التعليمية، وقام بشرح مثال حي بعنوان الدرس، وذلك لسرعة فهم الطلاب الدرس، وشدد على منع استخدام العصا نهائياً والعقاب البدني، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، كما شدد على ضرورة انضباط الإشراف وتوزيع الاحتياطي، وتطبيق حصص المشاهدة للقنوات التعليمية، وأوصى بتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة حفاظاً على سلامة جميع الطلاب، كما قام بالتواصل مع مدير عام الإدارة، وأوصى بفك الكثافات، واستغلال كافة الفراغات بالمدرسة.

واستكمل وكيل الوزارة جولة المتابعة لمدرسة الشيخ عبد المجيد جميل للتعليم الأساسي، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول والمعمل، وشدد على ضرورة الشرح من كتاب المدرسة، وممنوع تماماً استخدام الكتب الخارجية داخل المدرسة.

ووجه "حسن" بتخطيط الملعب، وضرورة تفعيل الأنشطة سواء الرياضية منها أو الثقافية أو العلمية، كما وجه أيضاً بعمل ساري للعلم في الفناء بمكان آمن بعيداً عن حرجة الطلاب، لأداء تحية العلم، وشدد على ضرورة التأكد من سلامة تاريخ الانتاج للتغذية المدرسية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.