وكيل التعليم بقنا: تسليم 1402 جهاز تابلت للصف الأول الثانوي بإدارة دشنا

قنا صابر سعيد

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم تسليم 1402 جهاز تابلت للصف الأول الثانوى على مستوى إدارة دشنا التعليمية، وذلك تحت إشراف وفاء رشاد، مدير عام ادارة دشنا التعليمية.

وأوضح السيد أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لاستلامه، مشيرا إلى تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيجرى التسليم لجميع طلاب الصف الأول الثانوى وفق الإجراءات المحددة وذلك بعد سداد التأمين الخاص به، وتدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للتابلت، وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.

وأضافت وفاء رشاد، أنه تم تسليم أجهزة التابلت اليوم لمفوضي المدارس الثانوية على مستوى ادارة دشنا التعليمية وجارى تسلميها للطلاب بعد استيفاء الشروط اللازمة.