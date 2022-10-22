وفاة عامل بالشرقية.. والتحريات ترجح نتيجة أزمة قلبية

عثر الأهالى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، على شخص بالعقد الخامس من عمره، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول "أحمد م خ" 51 عاما عامل مقيم قرية أولاد فضل، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية بلاغ من الأهالى إلى مركز شرطة أبوكبير، بالعثور عامل، وبالانتقال والفحص تبين عدم العثور على إصابات ظاهرية فى الجثمان، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، رجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدا، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6662 إدارى أبوكبير.

تم إحالة المحضر للنيابة العامة بأبوكبير، لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن التصريح بالدفن.