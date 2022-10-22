نيويورك تايمز: 5.5 مليون يصوتون مبكرا بانتخابات الكونجرس وتوقعات بإقبال كبير

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه بعد أيام من التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ، شهدت الولايات في جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا في عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في مواقع الاقتراع الشخصية والبريد ، وهي أحدث علامة على أن انتخابات 2020 ووباء كورونا أسفرا عن تحول في طريقة تصويت الأمريكيين.

وخلال الأيام الخمسة الأولى من التصويت المبكر في جورجيا ، ارتفعت نسبة المشاركة الشخصية بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالإقبال في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 ، وفقًا لمكتب وزير الخارجية. في ولاية كارولينا الشمالية ، ارتفعت طلبات الاقتراع الغيابي بنسبة 114 في المائة مقارنة بالطلبات في عام 2018، وفقًا لمجلس الانتخابات، وفي فلوريدا، ارتفع إجمالي التصويت المبكر بنسبة 50٪ مقارنةً بالتصويت المبكر في عام 2018.

ويقول خبراء الانتخابات، إن الدلائل تشير إلى أن الإقبال العام سيكون قوياً. لكنهم سارعوا إلى التحذير من أن الوقت لا يزال مبكرًا في تقويم التصويت - فالعديد من الولايات بدأت منذ أقل من أسبوع وبعضها لم يبدأ. وأوضحت الصحيفة أنه مع تغير سلوكيات الناخبين بشكل واضح بسبب قواعد حقبة الوباء ، ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاندفاع للتصويت سيؤدي إلى تحطيم الأرقام القياسية بعد يوم الانتخابات في 8 نوفمبر.

وقال جون كوفيلون ، خبير استطلاعات الرأي الذي عمل مع المرشحين الجمهوريين: "لقد حدث تغير كبير في مواقف الناخبين . عندما تقوم بتغيير ثقافي من هذا القبيل ، فلن تعود أبدًا بنسبة 100 في المائة إلى ما كانت عليه الأمور لسبب بسيط هو أن الناس ، الذين ربما كانوا سعداء بالتصويت في يوم الانتخابات ، قالوا ، لماذا لا أصوت إذا كنت أستطيع فعل ذلك من منزلى. هذا أبسط بكثير ".

وشهدت الولايات في جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا في كل من التصويت الشخصي المبكر والتصويت الغيابي في موسم الانتخابات النصفية هذا.

على الصعيد الوطني ، أدلى 5.5 مليون ناخب بأصواتهم حتى يوم الخميس ، وفقًا لإحصاء كوفيلون. الديموقراطيون يشكلون 51 في المائة من هؤلاء الناخبين والجمهوريون 30 في المائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوفيلون لم يكن لديه أو لدى غيره من المحللين بيانات لمقارنة هذه الأرقام بعام 2018. لكنه أشار إلى أن ذلك كان انخفاضًا طفيفًا عن ميزة الديمقراطيين في هذه المرحلة من عام 2020 - عام الانتخابات الرئاسية ، والذي يجذب دائمًا إقبالًا أعلى بكثير.