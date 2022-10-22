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نيبينزيا: الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا أثارت هستيريا الغرب

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:00 ص
نيبينزيا: الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا أثارت هستيريا الغرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
وكالات

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أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إلى أن الضربات الروسية الأخيرة لمواقع الطاقة والاتصالات ونقاط القيادة العسكرية في أوكرانيا، أثارت هستيريا الغرب.

وقال نيبينزيا إن "الصواريخ عالية الدقة والضربات التي نفذتها الطائرات الروسية المسيرة دمرت عددا كبيرا من المواقع العسكرية، ومواقع البنية التحتية بما يقوض القدرات العسكرية وإمكانيات نظام كييف المناهض لشعبه".

وأضاف: "بالطبع هذا الوضع الذي لا يناسب الغرب تسبب في حالة من الهستيريا الحقيقية بين زملائنا الغربيين، نشهدها على أشدّها في اجتماع اليوم".

وتابع: "هم، لا يريدون مواجهة الحقيقة والاعتراف بأن الأعيان المدنية تضررت فقط في تلك الحالات عندما أطلقت الطائرات بدون طيار من قبل القوات الأوكرانية وانحرفت عن وجهتها، أو عندما حلقت صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية لتسقط على مواقع مدنية، وكانت غير قادرة على اعتراض أهدافها".

وأضاف: "سجلنا الكثير من هذه الحالات، بما في ذلك بالفيديو، ويمكن لأي شخص مشاهدتها على الإنترنت".


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