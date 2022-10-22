مقتل وإصابة خمسة ضباط في الجيش السريلانكي في حادث شمال البلاد

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لقي نقيب من القوات الخاصة للجيش السريلانكي مصرعه وأصيب أربعة آخرون أثر حادث وقع على طريق ويليكادا بشمال البلاد.

ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية، اليوم السبت، عن الشرطة المحلية قولها - إن الفريق العسكري كان مسافرا من منطقة ترينكومالي إلى قاعدة مادورو أويا العسكرية في مهمة رسمية إلا أن قائد السيارة فقد السيطرة على طريق سينهابورا ويليكاندا وخرج بها خارج الطريق قبل أن يصطدم بشجرة.

وتابعت أن الحادث أسفر عن مقتل نقيبا وأصيب أربعة ضباط، بمن فيهم السائق وتم نقلهم إلى مستشفى بولوناروا.

وتجرى شرطة ويليكاندا حاليا مزيدا من التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث المؤسف.