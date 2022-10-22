مقتل شخص تعرض لاعتداء بسلاح أبيض فى مشاجرة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين في الهرم، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه نشبت بينه مشاجرة وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.