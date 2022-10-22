معهد البحوث الطبية ينظم يوما للتوعية حول مرض سرطان الثدى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية يوماً علمياً بالتزامن مع الإحتفال العالمي بشهر التوعية عن سرطان الثدى، وذلك بحضور الدكتورة آمال غانم عميد المعهد، والدكتورة أماني يوسف وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد مطراوي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمتها رحبت عميدة المعهد بالحضور وأكدت على دور معهد البحوث الطبية في تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمريضات سرطان الثدى، لافتة إلى التكامل بين أقسام المعهد المختلفة، ودور المعهد فى تقديم التوعية والدعم والمساندة ضد هذا المرض.

فيما أشارت الدكتورة أماني يوسف إلى سعي المعهد الدائم إلى التكامل بين قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف توجيه الأبحاث العلمية نحو دراسة المشكلات التي يواجهها المجتمع ومنها دراسة معدلات الإصابة بسرطان الثدي والاستفادة بما تقدمه نتائج هذه الأبحاث بما يساهم فى حل لمشكلات المجتمع.

وأكد الدكتور خالد مطراوى حرص قطاع خدمة المجتمع على المشاركة الفعالة في نشر ثقافة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وقيام المعهد بالتزامن مع الاحتفال العالمي بتوفير خدمات الفحص والتشخيص والعلاج مجانا للمريضات المترددات على العيادات الخارجية بالمعهد وتوفير الأشعة والتحاليل اللازمة بصورة مجانية.

تلى ذلك تقديم مجموعة من العروض التقديمية التي تضمنت شرح أحدث التطورات العلمية فيما يخص تشخيص وعلاج سرطان الثدي قام بعرضها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بالمعهد.