مصرع 200 وتشريد أكثر من 300 ألف آخرين فى النيجر بسبب الفيضانات

وأفادت إدارة الوقاية المدني في نيامي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد تسببت في إصابة المئات ونزوح آلاف آخرين من منازلهم وقراهم علاوة على نفوق 600 رأس من الماشية في ثمانية أقاليم في البلاد، كما دُمرت 24 فصلًا دراسيًا و144 مخزن حبوب وتسببت في إتلاف أطنان من المواد الغذائية.



ووفق وزير إدارة الكوارث النيجرية، لاوان ماجاجى أن البلاد تخسر بالمعدل 63 مليون دولار أمريكي، بسبب الفيضانات ومواسم الجفاف كل عام.