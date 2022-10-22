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مصرع 200 وتشريد أكثر من 300 ألف آخرين فى النيجر بسبب الفيضانات

السبت، 22 أكتوبر 2022 06:01 م
مصرع 200 وتشريد أكثر من 300 ألف آخرين فى النيجر بسبب الفيضانات فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

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تسبب موسم الأمطار يتسبب فى مصرع نحو 200 شخص وتشريد أكثر من 300 ألف في النيج، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية.

يذكرأن، لقى ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم في فيضانات وانزلاقات أرضية شهدتها النيجر خلال موسم الأمطار الحالي، فيما تضرر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يونيو الماضى.

وأفادت إدارة الوقاية المدني في نيامي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد تسببت في إصابة المئات ونزوح آلاف آخرين من منازلهم وقراهم علاوة على نفوق 600 رأس من الماشية في ثمانية أقاليم في البلاد، كما دُمرت 24 فصلًا دراسيًا و144 مخزن حبوب وتسببت في إتلاف أطنان من المواد الغذائية.

ووفق وزير إدارة الكوارث النيجرية، لاوان ماجاجى أن البلاد تخسر بالمعدل 63 مليون دولار أمريكي، بسبب الفيضانات ومواسم الجفاف كل عام.

 

 

فيضانات

النيجر

موسم الأمطار

أخبار النيجر



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