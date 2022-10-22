مصرع مسن صدمه قطار بقرية الصوامعة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 63 سنة مصرعه عقب إصطدام إحدى القطارات به لحظة عبوره المزلقان وهو مغلق بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد إصطدام قطار بمسن بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمالى سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز طهطا بإصطدام احد القطارات بالمواطن ص . ع . م 63 سنة يقيم بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا لحظة مرور القطار قام المواطن بالعبور من المزلقان وهو مغلق مما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العام وتم تحرير المحضر اللازم ولم يؤثر ذلك على حركة القطارات وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.