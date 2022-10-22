مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بربع نقل، بالطريق الإقليمى لقطاع الدائرى أمام منطقة الورش بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعى بوصول " محمد م ل " 60 عاما وإصابة أخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بربع نقل،بالطريق الإقليمى لقطاع الدائرى أمام منطقة الورش بمدينة العاشر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب والجثة إلى مستشفى العاشر الجامعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.